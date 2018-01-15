DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SELECTA GRP 14/20 REGS 52CA XS1078234926 16.01.2018 HZE/EOT
SELECTA GRP 14/20 REGS XS1078234330 16.01.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SELECTA GRP 14/20 REGS 52CA XS1078234926 16.01.2018 HZE/EOT
SELECTA GRP 14/20 REGS XS1078234330 16.01.2018 HZE/EOT