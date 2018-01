Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat im vergangenen Jahr mehr Flugzeuge ausgeliefert als angekündigt. Zudem schaffte es Wettbewerber Boeing zwar, mehr Flugzeuge an die Kunden zu übergeben als Airbus, die Europäer gewannen dafür aber mehr Aufträge für neue Maschinen.

Airbus teilte mit, 2017 insgesamt 718 Flugzeuge produziert zu haben. Ein Jahr zuvor waren es nur 688 gewesen, und der Flugzeugbauer hatte sich vorgenommen, die Marke von 700 Maschinen zu knacken. Boeing blieb aber mit 763 ausgelieferten Flugzeugen der weltgrößte Hersteller.

Airbus erhielt dafür Aufträge für netto 1.109 Flugzeuge, während die Amerikaner ihr Auftragsbuch nur mit 912 Bestellungen erweiterten. Dabei hatte Airbus eigentlich mit weniger Bestellungen als Auslieferungen gerechnet. Im Dezember kam mit 776 Maschinen jedoch eine Auftragsflut herein.

Airbus hat nun den branchenweiten Rekord von 7.265 Bestellungen in den Auftragsbüchern. Das reicht rechnerisch aus, die Produktion bis weit in die nächste Dekade hinein auszulasten.

Airbus kann die Bestellungen gut gebrauchen, denn der Konzern ist im Umbruch. So verlässt COO Fabrice Brégier das Unternehmen, und der langjährige Vertriebschef John Leahy geht ebenso. CEO Tom Enders hört im kommenden Jahr auf. Derweil laufen in den USA Ermittlungen wegen der möglichen Verletzung der Regeln für Waffenexporte, in Kuwait laufen Korruptionsermittlungen und auch in Frankreich, Deutschland und Großbritannien werden die Untersuchungen fortgesetzt.

January 15, 2018 02:56 ET (07:56 GMT)

