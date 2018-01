NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Auffallend sei das sehr schwache Abschneiden des Lebensmittelhändlers auf dem russischen Markt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Das wecke Sorgen, denn im ersten Geschäftsquartal erlöse die Metro rund die Hälfte des operativen Gewinns (Ebit) des gesamten Geschäftsjahres. Hinzu komme, dass Russland für geschätzte 30 Prozent des Nettogewinns stehe./bek/mis

