Rosengren hält 2018 mehr als drei Fed-Zinserhöhungen für nötig

Ein stärkeres Wirtschaftswachstum und eine sinkende Arbeitslosenquote, die zum Teil auf kurzfristige Impulse durch die neuen Steuersenkungen zurückzuführen ist, rechtfertigen nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, mindestens vier Zinserhöhungen in diesem Jahr. "Wir fangen an, uns immer weiter von dem zu entfernen, was wir für eine nachhaltige Arbeitslosenquote halten", sagte Rosengren in einem Interview

Weltklimarat hält 1,5-Grad-Ziel offenbar für kaum noch erreichbar

Der Weltklimarat (IPCC) hält nach einem Bericht der Berliner Tageszeitung das im Pariser Klimaabkommen anvisierte Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, für kaum noch einhaltbar. Dies sei "mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit jenseits des Erreichbaren", zitiert das Blatt aus einem bisher unveröffentlichten Entwurf der "Zusammenfassung für Entscheidungsfinder" eines neuen Berichts der weltweit führenden Klimawissenschaftler zu dem 1,5-Grad-Ziel.

Minderheitsregierung in Norwegen holt weiteren Partner ins Boot

Die norwegische Minderheitsregierung hat am Sonntag eine weitere Partei aufgenommen, damit aber noch immer keine parlamentarische Mehrheit. Dem konservativen Regierungsbündnis von Ministerpräsidentin Erna Solberg gehören nun neben der populistischen Fortschrittspartei auch die Liberalen von Trine Skei Grande an, teilte Solberg vor Journalisten mit. Mit den zusätzlichen acht Abgeordneten kommt das Regierungsbündnis aus nunmehr drei Parteien auf 80 der 169 Sitze im Parlament.

Trump: "Ich bin kein Rassist"

Nach seinen Äußerungen über "Drecksloch-Länder" hat sich US-Präsident Donald Trump gegen Rassismus-Vorwürfe zur Wehr gesetzt. "Ich bin kein Rassist. Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die Sie je interviewt haben, das kann ich Ihnen sagen", sagte Trump vor Journalisten in seinem Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Trump hatte sich dort mit dem republikanischen Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, zum Abendessen getroffen.

Balkon an indonesischer Börse eingestürzt

In der indonesischen Börse in Jakarta ist es am Montag zu einem Einsturz innerhalb des Gebäudes gekommen. Dabei seien 20 Menschen verletzt worden, sagte Börsenchef Tito Sulistio dem Sender Metro TV. Tote gab es demnach nicht. Örtliche Medien berichteten, Menschen seien umher gerannt und hätten nach Schutz gesucht. Auf Fernsehbildern waren Menschen in Panik zu sehen. Beamte versuchten, das Gebäude zu evakuieren, das von Schutt übersät war.

Indonesien Exporte Dez 14,79 Mrd USD

Indonesien Importe Dez 15,06 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Dez Defizit 270 Mio USD (PROG Überschuss 463 Mio USD)

