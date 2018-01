Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts006/15.01.2018/09:00) - Die chinesische Pangang-Gruppe setzt künftig auf die Messanlage OSIRIS HOT von NEXTSENSE. Der Grazer Spezialist für optische Messtechnik unterstützt mit seiner Anlage für Profilmessung und Oberflächeninspektion den zweitgrößten Stahlhersteller Chinas bei der Schienenproduktion, um dessen Qualitätsvorsprungs auf dem chinesischen Markt weiter auszubauen. NEXTSENSE stellt sich gemeinsam mit Panzhihua New Steel & Vanadium Co. Ltd., einem Tochterunternehmen von Panzhihua Iron and Steel (Pangang), den stetig wachsenden Qualitätsanforderungen bei der Schienenherstellung. Basierend auf berührungsloser Messtechnik erzielt das Laser-Messsystem aus Graz zukünftig in China hochgenaue Messergebnisse und erkennt als kombiniertes System sowohl Profilabweichungen als auch Oberflächendefekte in einem Arbeitsschritt. Die stationären Messsysteme OSIRIS HOT und OSIRIS COLD schlagen sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe und überwachen simultan Oberflächengüte und Maßhaltigkeit von Walzprofilen. Der Name ist dabei Programm: Während OSIRIS HOT das Messverfahren im heißen Zustand durchführt, überprüft OSIRIS COLD bereits erkaltete Walzgüter auf Profilabweichungen und Oberflächendefekte. Mithilfe modernster Laserlichtschnitttechnik und hohen Abtastraten erstellen die OSIRIS-Messanlagen von NEXTSENSE eine komplette 3D-Rekonstruktion der zu vermessenden Langgüter - in Echtzeit und während des laufenden Produktionsvorganges. Stahlproduzenten wie der chinesische Schienenhersteller Panzhihua New Steel & Vanadium Co. Ltd. können durch die kontinuierliche Qualitätsüberprüfung der Walzgüter im heißen Zustand - mittels OSIRIS HOT - noch während des Produktionsprozesses periodische Fehler erkennen und sofort darauf reagieren. Durch schnellstmöglich eingeleitete Korrekturmaßnahmen kann dadurch beispielsweise die Ausschussquote in der Herstellung von Stahlprodukten beträchtlich reduziert werden. "Das OSIRIS HOT-Messsystem von NEXTSENSE hilft uns durch seine herausragende Genauigkeit und Funktionalität, besonders effizient Schienen von ausgezeichneter Qualität herzustellen und dadurch den Vorsprung auf unsere Mitbewerber stetig auszubauen", sagt Gong Ming Tao, Chief Technical Engineer der Pangang Group Panzhihua Steel & Vanadium Co. Ltd. Durch die Zusammenarbeit mit der chinesischen Pangang Group schreibt sich der Grazer Messtechnik-Spezialist einen weiteren Branchenanführer auf sein Kundenportfolio. Diese ist nämlich seit 2010 Teil der Ansteel Group Corporation, des siebtgrößten Stahlherstellers der Welt. Clemens Gasser, Geschäftsführer der NEXTSENSE GmbH, fügt hinzu: "Die Vorteile unseres kombinierten Messsystems, nämlich der geringe Platzbedarf sowie der reduzierte Wartungsaufwand, sind vor allem auch aus wirtschaftlicher Sicht erheblich." Diese Funktionskombination ermöglicht eine Halbierung der Baugröße im Vergleich zu zwei getrennten Systemen und reduziert gleichzeitig den Aufwand für deren Instandhaltung. Zusammengefasst führe dies zu geringeren Anschaffungs- sowie minimierten Wartungskosten, sagt Gasser. Weblink: https://www.nextsense-worldwide.com/de/branchen/stahl/inline-profilmessung-oberf laecheninspektion.html Über NEXTSENSE GmbH (Jänner 2018) NEXTSENSE ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von innovativen Lösungen für die Profilmessung und Oberflächeninspektion. Alle Lösungen beruhen auf dem patentierten "Calipri-Prinzip". Das weltweit einzigartige Messprinzip ist eine Weiterentwicklung der Laserlichtschnitt-Technologie zur berührungslosen Dimensions- und Profilmessung. Dabei korrigiert eine innovative Technik Verkippungen und Verdrehungen des Messgerätes. Das Ergebnis: Hochgenaue, reproduzierbare und anwenderunabhängige Messergebnisse - handgeführt und in Sekundenschnelle. Die auf diesem Prinzip beruhenden Messgeräte kommen unter anderem zur Spaltbewertung bei Automobilkarossen, zur Verschleißmessung von Eisenbahnrädern, oder zur Analyse von glühenden Stahlträgern zum Einsatz. Die Referenzliste reicht von internationalen Automobilherstellern (Volkswagen, Toyota, General Motors, etc.) bis hin zu namhaften Eisenbahnverkehrsunternehmen, Stahlproduzenten und Technologie-Unternehmen wie Deutsche Bahn, ArcelorMittal und Miele. Mit über 40 Vertriebspartnern und Sales & Service-Zentren in Atlanta (US) und Shanghai (CN) ist das High-Tech-Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten. (Ende) Aussender: NEXTSENSE GmbH Ansprechpartner: Christoph Böhm Tel.: +43 699 12324033 E-Mail: christoph.boehm@nextsense-worldwide.com Website: www.nextsense-worldwide.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180115006

January 15, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)