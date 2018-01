FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Metro haben am Montag mit minus 1 Prozent im frühen Handel zu den schwächsten MDax -Werten gezählt. Der Handelskonzern hatte am Morgen seine Umsatzzahlen für das so wichtige Weihnachtsquartal vorgelegt. Metro schaffte unter anderem wegen negativen Währungseffekten nur ein geringes Wachstum.

Analyst Borja Olcese von der Investmentbank JPMorgan kritisierte in einer ersten Reaktion vor allem ein sehr schwaches Russland-Geschäft. Gerade angesichts der Bedeutung des ersten Geschäftsquartals insgesamt und der Profitabilität von Russland im Speziellen sei die dortige Wachstumsdelle besorgniserregend, so Olcese./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BFB0019

AXC0086 2018-01-15/09:32