Der anhaltend starke Euro macht den deutschen Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Die Rekordlaune aus den USA und Asien verpuffte daher an der Frankfurter Börse. Der Dax startete am Montag unverändert mit 13.243 Punkten in den Handel und rutschte kurz nach der Eröffnung ins Minus. "Ein starker Euro ist für die Exportnation Deutschland eine...

