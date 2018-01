Aschheim (München)/Sao Paulo (ots) - Wirecard, der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie, stellt seine neue Programmierschnittstelle für Elo7, Brasiliens größten Online-Marktplatz für handgefertigte Produkte, bereit. Im Zuge der seit 2012 bestehenden, erfolgreichen Partnerschaft hat Elo7 beschlossen, die Kooperation mit Wirecard Brazil auszuweiten und auf die neue, aktuelle Version der Wirecard-Plattform umzusteigen. Die verbesserte Plattform bietet technologische und skalierbare Mehrwertservices, die das Finanzmanagement von Kleinunternehmern erleichtern und das Einkaufserlebnis der Kunden verbessern.



Carlos Curioni, CEO bei Elo7, sagt: "Zu Beginn unserer vielversprechenden Partnerschaft mit Wirecard hatten wir 5.000 Händler auf unserer Plattform. Wir suchten nach einem Partner, der uns Kontrolle und hundertprozentige Sicherheit innerhalb des Online-Verkaufsprozesses garantieren konnte. Seitdem sind wir mit Wirecard um das 30-Fache gewachsen, und die neue Plattform wird uns ermöglichen, für unsere 85.000 Händler ein noch effektiveres Verkaufsmanagement anzubieten."



Laut einer von Precifica veröffentlichten Studie hat der Online-Markplatzsektor in Brasilien im Jahr 2017 einen Zuwachs von 24% bei der Gesamtzahl der Händler verzeichnet. Darüber hinaus hat der brasilianische Sektor für handgefertigte Waren 2016 rund 50 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und Erträge für über 8,5 Millionen Menschen erzielt. Dieser Trend zeigt, dass der Markt boomt, mit einer guten Prognose für 2018. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard kann Elo7 nun die Konversionsraten und die Händlerzufriedenheit verbessern.



Sandra Meermann Hying, Executive Vice President Sales Operation und Board Member bei Wirecard Brazil, sagt: "Elo7 gehört vor Ort zu unseren besten Kunden, und der Umstieg auf die weiterentwickelte Plattform wird die Verkäufe und die Händlerzufriedenheit noch weiter optimieren, was für diesen Geschäftsbereich ausgesprochen wichtig ist. Andere Unternehmen, die die optimierte Version der Plattform bereits nutzen, konnten eine Erhöhung ihrer Zahlungs- und Onboarding-Raten feststellen. Daher freuen wir uns sehr, den brasilianischen E-Commerce-Markt mit unseren Bezahllösungen zu stärken und gleichzeitig Kunden wie Elo7 innovative und digitale Mehrwertdienste anzubieten. Wir werden den Onlinehandel in Brasilien auch weiterhin vorantreiben."



Die aktualisierte Version von Wirecards Plattform in Brasilien umfasst eine Reihe von Mehrwertleistungen wie modernste Authentifizierungen, automatische Rückerstattungen, Treuhandvereinbarungen und Finanzabgleich. Diese kombinierten Features versetzen einen Online-Marktplatz in die Lage, die gesamten Onboarding-, Verkaufs- und Auszahlungsprozesse in seinem eigenen Umfeld und mit seiner eigenen, visuellen Identität abzuwickeln.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Elo7:



Das im Jahre 2008 gegründete Unternehmen Elo7 ist der führende Online-Marktplatz für kreative und handgefertigte Produkte in Brasilien. Derzeit hat die Website 90.000 aktive Verkäufer in 3.700 Städten im ganzen Land, 175 Millionen Seitenaufrufe und 4,5 Millionen angebotene Produkte. 2014 erhielt das Unternehmen die dritte Finanzierung in Höhe von 11 Millionen USD von seinen derzeitigen Investoren Insight Partners, AccelPartners und dem brasilianischen Monashees Capital.



