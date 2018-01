Wien - In den USA sind die Verhandlungen über einen Haushalt festgefahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Demokraten bestünden weiter darauf, zuerst eine Lösung in der Frage der sogenannten "Dreamer" - Menschen, die als Minderjährige in die USA gekommen seien bzw. von ihren Eltern gebracht worden seien - zu finden, bevor man einem Haushaltsentwurf zustimmen könnte. Einen Kompromissvorschlag, der von demokratischen und republikanischen Senatoren erarbeitet worden sei und der neben einem dauerhaften Bleiberecht für die Dreamer auch USD 2,7 Mrd. zusätzlicher Mittel für den Grenzschutz beinhaltet hätte, sei sowohl von Präsident Trump als auch den republikanischen Verhandlungsführern als mit Blick auf den Schutz vor illegaler Zuwanderung nicht weitgehend genug zurückgewiesen worden. Ob bis Ende der Woche noch eine Lösung gefunden werde sei sehr fraglich. Ab Samstag drohe damit ein Government Shutdown.

