Düsseldorf - In der abgelaufenen Woche musste der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) deutliche Kursverluste hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit würden die Tiefs von Mai, Juli und September 2017 bei gut 160 in den Fokus rücken. Ein Rutsch unter die letzten Tiefs würde dem Rentenbarometer einen ersten Nackenschlag versetzen, so dass in der Folge die charttechnische Schlüsselunterstützung bei rund 159 getestet werden dürfte. Auf diesem Niveau würden die Tiefs von November 2016 und März 2017 mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 158,39) zusammenfallen. Bei einem Abgleiten unter diese Bastion würden gleich mehrere negative Weichenstellungen Realität. Zum einen wäre dann die seitliche Schiebezone der letzten 16 Monate bzw. die jüngsten "inside quarters" nach unten aufgelöst, zum anderen müssten Investoren dann von einer abgeschlossenen Toppbildung ausgehen. Das rechnerische Abschlagspotenzial aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange lasse sich auf rund sieben "big figures" veranschlagen. Begünstigt werde ein solcher Bewegungsimpuls durch den ADX-Indikator. Die Trenddynamik notiere auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2000 - der ideale Nährboden für die Etablierung eines neuen Trendimpulses. (15.01.2018/alc/a/a)

