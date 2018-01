Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern trifft in deutschen Städten auf ein limitierteres Angebot, was sich in der Preisentwicklung zeigt. So legte das Umsatzvolumen in 60 von Engel & Völkers Commercial analysierten Städten um mehr als 5% auf über 17 Mrd. EUR zu - obwohl die Anzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...