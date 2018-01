BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, hat die SPD-Basis aufgefordert, einer Neuauflage der großen Koalition zuzustimmen. Er empfehle, wichtige Projekte für die Arbeitnehmer in einer schwarz-roten Regierung nach vorne zu bringen, sagte Vassiliadis am Montag im Deutschlandfunk. "Opposition ist keine Reha", in der man nötige programmatischen Erneuerungen besser angehen könne.

In den Sondierungen seien wichtige Leitprojekte der Gewerkschaften und der SPD vorangekommen. Als Beispiele nannte er etwa die Stabilisierung des Rentenniveaus, die gleichteilige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Arbeitnehmer und -geber und Änderungen in der Europapolitik. Zugleich beklagte Vassiliadis jedoch das Fehlen eines großen Zukunftsentwurfs. "Es ist die Frage, wie man das Land nach vorne bringt, wie man es zukunftsfähig macht", sagte er. "Es fehlt ein Konzept, übrigens ist das auch eine Botschaft an die Union."

Die IG BCE vertritt Arbeitnehmer in den Bereichen Bergbau, Chemie und Energie. Am Wochenende hatte der Vorsitzende der CDU-Arbeitnehmervereinigung CDA, Karl-Josef Laumann, die Gewerkschaften aufgerufen, bei der SPD für die Sondierungsergebnisse zu werben. Er hoffe, dass auch sie "die erreichten Fortschritte würdigen und an unserer Seite für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen werben"./nif/DP/jha

AXC0090 2018-01-15/09:44