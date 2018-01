Mit der Dermapharm Holding aus dem bayerischen Grünwald bahnt sich der nächste Börsengang im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland an. Ein Listing ist im Prime Standard an der Börse in Frankfurt vorgesehen. Das Ziel: Ein Bruttoemissionserlös von 100 Millionen Euro zu generieren. Dieser dient der Internationalisierung, eigener Produktentwicklungen und zur Verbesserung bestehender Anlagen. Darüber hinaus plant die Holding eine neue Produktionsstätte in Österreich, die Finanzierung einer Übernahme sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten mit dem frischen Kapital.

