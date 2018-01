St. Gallen - Die aktuelle Börsenhausse dauert nun schon fast neun Jahre. Der S&P 500 ist in dieser Zeit um fast 300% gestiegen. Der Swiss Performance Index hat ebenfalls rund 200% zugelegt. Ein Ende der Hausse ist nicht in Sicht, zumindest wenn man die Mehrheit der Prognosen und das aktuelle Verhalten der Anleger betrachtet. Der Bullenmarkt wird aber nicht ewig weitergehen. Was sind die möglichen Faktoren, die die Stimmung an den Börsen drehen können?

Die letzten Börsenkrisen wurden durch das Platzen von Blasen ausgelöst. 2000 waren es die Dot-Com-Aktien, 2008 die Produkte mit verbrieften Subprime-Hypotheken. Ähnliche Bewertungsexzesse sind heute nicht zu erkennen, wenn man vom Hype um die Kryptowährungen absieht. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist mit 750 Mrd. Dollar jedoch zu klein, um bei einem massiven Kurseinbruch den gleichen Dominoeffekt auszulösen wie die Subprime-Hypotheken oder die Dot-Com-Aktien. Zudem platzen Blasen an den Börsen erst, wenn das wirtschaftliche Umfeld schlechter wird und die US-Wirtschaft in eine Rezession abdriftet.

Politische Risiken

Eine Alternative zum Platzen von Blasen ist die Eskalation von politischen Risiken. Das Feld möglicher Kandidaten ist gross und reicht von einer Konfrontation mit Nordkorea über protektionistische Strafzöllen bis zu einer Verfassungskrise in den USA, sollte der Sonderermittler Mueller den ...

