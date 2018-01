S&P 500: Es geht historisch weiter

Die Börsenrallye scheint weiter zu gehen. Der Marktbreiteindikator NYSE-BPI stieg weiter an: 74,8 Prozent aller Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden, haben ein P&F-Kaufsignal. Die "Börsenampel" steht weiterhin auf "grün". Erneut erzielten am vergangenen Freitag S&P 500 (WKN: A0AET0 / ISIN: US78378X1072) und Nasdaq Composite (WKN: 969427 / ISIN: XC0009694271) neue Allzeithochs, und der Nikkei 225 (WKN: 969244 / ISIN: XC0009692440) erreichte einen neuen Höchststand seit 1992.

Zusammenfassung:

? "Long". Neues Allzeithoch am 12.01.2018 von 2.787 Punkten. Trend seit 2009 fast ununterbrochen steigend (blaue steigende Linien). Kursziel weiterhin 2.900.

Den vollständigen Artikel lesen ...