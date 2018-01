Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Franken belassen. Die schweizerische Investmentbank dürfte erhebliche einmalige Belastungen ausweisen, am optimistischen Ausblick gleichwohl festhalten, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit schwachen operativen Ergebnissen, aber mit guten Zahlen zum verwalteten Vermögen und mit Ertragstrends im Investmentbanking, die über denen der Wettbewerber liegen dürften./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: CH0012138530