Die Aktien von adidas haben am Montag mit einem Anstieg um 0,92 Prozent auf 170,10 Euro im frühen Handel zu den größten Dax-Gewinnern (DAX 30) gezählt. Händler begründeten die Kursgewinne bei den Papieren mit Aussagen des Finanzchefs Harm Ohlmeyer in einem Interview mit der Börsen-Zeitung, wonach der Sportartikelkonzern seinen Marktanteil in den...

