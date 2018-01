FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von ProSiebenSat.1 haben den seit Monaten währenden guten Lauf am Montag mit einem neuen Höchststand seit Oktober fortgesetzt. Die Papiere des Medienkonzerns führten mit plus 3 Prozent sowohl den Dax als auch den insgesamt gefragten europäischen Mediensektor an.

ProSiebenSat.1-Aktien waren als schwächster Dax-Wert des Vorjahres bis Mitte November auf das tiefste Niveau seit dem Frühjahr 2013 abgesackt. Wegen des schwachen TV-Werbegeschäfts hatte der Konzern die Prognosen zusammenstreichen müssen.

Seither konnten sie sich jedoch bereits wieder um 22 Prozent erholen und sind damit bester Dax-Wert der vergangenen zwei Monate. Bis zur nächsten regulären Indexüberprüfung im September gilt die zwischenzeitlich ins Wanken geratene Mitgliedschaft damit wieder als sicher. Charttechnisch winkt zudem der Abschluss einer Bodenbildung./ag/jha/

