Die Rohölpreise erleben seit der letzten Woche einen Höhenflug. Auch am Montagmorgen können die dreijährigen Höchststände gehalten werden. Unter anderem sorgt eine robuste Weltkonjunktur für die solide Erdölnachfrage.

Die Ölpreise haben sich am Montag in der Nähe ihrer in der Vorwoche erreichten dreijährigen Höchststände gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,95 US-Dollar. Das waren acht ...

