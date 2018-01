IRW-PRESS: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. entdeckt in Proben aus Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux bis zu 22 % Graphit

Graphite Energy Corp. entdeckt in Proben aus Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux bis zu 22 % Graphit

Vancouver, B.C. (15. Januar 2018) - Graphite Energy Corp. (CSE:GRE, OTC:GRXXF, FWB:G0A) (das Unternehmen) freut sich, vielversprechende Ergebnisse aus den zuletzt im Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux durchgeführten Explorationsaktivitäten (das Konzessionsgebiet LAB) bekannt zu geben. Die Ergebnisse aus 10 mineralisierten Proben, die im Rahmen der Exploration gewonnen wurden, weisen in Bezug auf Graphitkarbon (Cg) Werte zwischen 2,20 % und 22,30 % (Durchschnittswert 10,50 % Cg) auf. Die Ergebnisse bestätigen die ersten Vermutungen unseres Teams in Bezug auf Vorkommen von hochgradigem Flockengraphit im Konzessionsgebiet und rechtfertigen weitere Explorationen und Bohrungen in diesem Bereich.

Hier die wichtigsten Ergebnisse:

- Es wurden Vorkommen von hochgradigem Flockengraphit bestätigt, die stellenweise einen Cg-Wert von bis zu 22,3 % aufweisen. - Es wurde ein Graphitschacht mit einer Ausdehnung von 50 Meter x 30 Meter x 10 Meter entdeckt, der belegt, dass im Konzessionsgebiet LAB in der Vergangenheit Graphit gefördert wurde. - Es wurden ein Absetzbecken und ein Mühlengebäude im Konzessionsgebiet LAB lokalisiert. - Es wurde eine Reihe von historischen Bohrlöchern im Konzessionsgebiet LAB gefunden, welche die Basis für weitere Explorationsaktivitäten bilden werden.

Tabelle 1: Exploration und Gesteinsproben im Konzessionsgebiet LAB 2017

ProbeStandort NAD 83 ProbendaProbentypBeschreibungGraph

n Zone tum it -numm 18 (Cg) er % OstausriNordausri chtung chtung

LAB-1458279 5133723 2. StichprobGneis mit 18,20

7-01 Novembee aus Quarz-/Feld r Gestein spatanteilen 2017 eines : Ausbisse graubraune s Scherungszo entlang ne mit der grober bis Zufahrts sehr straße grober zur Körnung, Konzessi Brekzierung on Lac , Aux Pegmatittex Bouleauxtur, südlich eingespreng des ter alten Flockengrap Schachtehit (15 - s. 17 %), Graphitfloc ken < 1 mm bis 4 mm, Graphit mit Sulfiden assoziiert. N-S-Ausrich tung

LAB-1458284 5133808 2. StichprobGneis mit 2,43

7-02 Novembee aus Quarz-/Feld r Gestein spatanteilen 2017 eines : Ausbisse gelbbraune s Scherungszo südlich ne mit des grober bis alten sehr Schachte grober s. Körnung, Brekzierung , Pegmatittex tur, eingespreng ter Flockengrap hit (2 - 3 %), Graphitfloc ken < 1 mm bis 4 mm, stellenweis e kalkhaltig, Graphit mit Sulfiden assoziiert. N-S-Ausrich tung

LAB-1457247 5133961 4. StichprobGneis mit 19,70

7-04 Novembee aus Quarz-/Feld r Gesteinsspatanteilen 2017 material: grau, bei eines Verwitterun Lesesteig ins ns. Braune ziehend, grobe Körnung, Porphyrtext ur, eingespreng ter Flockengrap hit (2 - 3 %) entlang der Linienführu ng, Flockengröß e < 1 mm.

LAB-1458750 5134386 5. StichprobQuarz-Feldsp19,70

7-05 Novembee aus at-Gestein: r Gestein grau, bei 2017 eines Verwitterun Ausbisseg ins s Braune ziehend, Eisenflecke n, mittlere bis mächtige Schichtung, Graphitmine ralisierung entlang der geschichtet en Ebenen und Brüche.

LAB-1458955 5134629 5. StichprobQuarz-Feldsp12,70

7-06 Novembee aus at-Gestein: r Gestein grau, bei 2017 eines Verwitterun Ausbisseg ins s Braune ziehend, grobe Körnung, breite bis massive Schichtung, Graphitmine ralisierung entlang der Linienführu ng und Schichtungs ebenen.

LAB-1458998 5134595 5. StichprobQuarz-Feldsp2,42

7-07 Novembee aus at-Gestein: r Gestein grau, bei 2017 eines Verwitterun Ausbisseg ins s Braune ziehend, grobe Körnung, schmale bis mittlere Schichtung, schmale Quarzgänge, Graphiteins prengungen im Gestein und Graphitkonz entrationen entlang der geschichtet en Ebenen, gemeinsame Oberflächen und Brüche.

LAB-1458955 5134553 15. Schlitzpr0,75 Meter: 2,20

7-10 Novembeobe aus Quarz-Felds r einem pat-Gestein; 2017 Ausbiss grau, östlich vom graugrün, Ausgangs grobe punkt Körnung, des schmale Grabens bis Nr. mittlere 2. Schichtung, glimmerhalt iges und eisengeflec ktes Material entlang der geschichtet en Ebenen, Quarzgänge, Graphiteins prengungen im Gestein und Graphitkonz entrationen entlang der geschichtete n Ebenen.

LAB-1458750 5134386 17. StichprobQuarz-Feldsp22,30

7-12 Novembee aus at-Gestein: r Gestein grau, bei 2017 eines Verwitterun Ausbisseg ins s Braune ziehend, Eisenflecke n, mittlere bis mächtige Schichtung, Graphitmine ralisierung entlang der geschichtet en Ebenen und Brüche. 3 - 4 cm mächtige Graphitanhä ufung mit mindestens 15 % Graphitante il entlang der Schichtunge n mit Flocken der Größe< 1 mm bis 4 mm. LABAB 16. Probe Gesteinseinh2,30 -TR1- Novembe aus eit 1: 17-02 r Graben Quarz-Felds 2017 LAB-TR1,pat-Gestein; augensch grau mit einliche grünen Mächtigk Schattierun eit 1,9 gen, bei m und Verwitterun wahre g ins Mächtigk Rostbraune eit 1 ziehend, m. glimmerhalt ig, mittlere bis grobe Körnung, stellenweis e sehr grobe Körnung, schmale bis mittlere Schichtung ,gelegentli ch mächtige bis massive Schichtung, Eisenflecke n, 1 - 2 % Graphiteins prengungen im Gestein, Sulfidablag erungen entlang der geschichtet en Ebenen mit 2 - 3 % Graphitfloc ken, Flockengröß e < 1 mm bis 3 mm, selten Quarzgänge. LABAB 16. Probe Quarz-Feldsp3,01 -TR2- Novembe aus at-Gestein: 17-20 r Graben grau, 2017 LAB-TR2, mächtige ein bis Meter massive mächtig Schichtung, hart, Eisenflecke n, 2 -3 % Graphit

Durchschnittlicher Graphitanteil (Prozent) 10,50

Die Explorationsarbeiten wurden zwischen 1. und 20. November 2017 durchgeführt und beinhalteten Prospektierungen, Grabungen, die Entnahme von Schlitzproben, geologische Kartierungen in begrenztem Umfang in den historischen Explorationszonen sowie Probenanalysen. Es wurden zwei Gräben in Ost-West-Richtung über Leitstrukturen, die von früheren Betreibern im Rahmen von geophysikalischen Messungen 2015 ermittelt wurden, gezogen und dabei ebenfalls eine Graphitmineralisierung entdeckt. Um die geologischen Eigenschaften und Mineralisierungstrends am Standort zu erfassen, wurden insgesamt 82 Proben - darunter auch sieben Probenduplikate - aus Gesteinsausbissen, Mineralisierungszonen und historischen Graphitschächten gewonnen. Eine weitere Aufgabe im Rahmen der Explorationsaktivitäten war es, Standorte historischer Bohrlöcher, Graphitschächte und geophysikalischer Messungen zu prüfen.

Die Laboranalyse erfolgte durch SGS Canada Inc., ein unabhängiges Labor mit ISO-Zertifizierung in Burnaby (British Columbia), das über ein eigenes Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramm verfügt. Zu den Analysemethoden zur Auswertung der Ergebnisse zählten die doppelt durchgeführte Glühverlustanalyse (Doppel-LOI) und die Gesamtkohlenstoffanalyse, die von Leco vorgenommen wurde.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden vom Geologen Martin Ethier (Nr. 1520) in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Herr Ethier ist für das Unternehmen als Berater tätig und sämtliche Probenahmen wurden unter seiner Aufsicht durchgeführt. Er ist ein Mitglied des Order of Geologists of Québec (OGQ).

Über Graphite Energy Corp. Graphite Energy Corp. ist ein kanadischer Emittent, der an der Canadian Securities Exchange gelistet ist. Das Unternehmen ist derzeit mit der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada beschäftigt und besitzt 100 % der Anteile am Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux, das unweit der Stadt Mont-Laurier im Süden der Provinz Quebec liegt. Das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux besteht aus 14 Claims und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 738,12 Hektar. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux zu explorieren und - wenn es die Umstände rechtfertigen - auch zu erschließen. FÜR DAS BOARD VON GRAPHITE ENERGY CORP gez. Afzaal Pirzada Afzaal Pirzada Director & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer (604) 428-7050.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen (in den kanadischen Wertpapiergesetzen als forward-looking information bezeichnet) enthalten. Obwohl solche zukunftsgerichteten Informationen vom Unternehmen in gutem Glauben zum Ausdruck gebracht werden und nach Meinung des Unternehmens auf einer angemessenen Grundlage basieren, nehmen sie Bezug auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten somit auch inhärente Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42077 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42077&tr=1

