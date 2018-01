Am Donnerstag erreichte der Ölpreis kurzzeitig 70 US-Dollar pro Barrel, was das erste Mal seit 2014 war. Das hat den Preis von Brent um fast 30 % von dem, wo er zu dieser Zeit im letzten Jahr war, und um mehr als 50 % von dem, wo er im vergangenen Juni war, nach oben getrieben. Damit liegt der aktuelle Preis deutlich über der mittleren Bandbreite von 50 US-Dollar pro Barrel, die die meisten Analysten in diesem Jahr im Durchschnitt erwarten würden.



Auf der einen Seite ist das eine gute Nachricht für die Produzenten, denn die meisten haben ihre Kosten so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...