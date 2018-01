Zürich - Das weltweite Marktumfeld für Börsengänge schätzt die ZKB für 2018 positiv ein: "Das Jahr verspricht ein interessantes IPO-Jahr zu werden, sollte die Stimmung an den Märkten weiterhin positiv und die Volatilität tief bleiben", schreibt die Kantonalbank in ihrem aktuellen IPO-Newsletter am Montag, der vierteljährlich erscheint.

Als Beispiel für einen möglichen IPO in der Schweiz verweist die ZKB auf den chinesischen Mischkonzern HNA. Dieser plant den Zürcher Airline-Caterer Gategroup bereits dieses Jahr wieder an die Schweizer Börse zu bringen. Auch der Berner Schleifmaschinen- und Werkzeughersteller United Grinding Group sowie weitere Unternehmen prüften den Gang an die SIX.

"Spektakuläre Transaktionen"

Im Ausland wiederum dürften mit Aramco, dem historisch grössten Börsengang der Welt, und Tech-IPOs wie Xiaomi, Dropbox oder Spotify ebenfalls "spektakuläre Transaktionen" anstehen, so die ZKB weiter.

Starkes Börsenjahr 2017



