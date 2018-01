Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seinen Rhythmus der Vorwoche auch an diesem Montag zunächst fort: Auf leichte Gewinne folgen leichte Verluste. Nach dem freundlichen Wochenschluss gibt der Leitindex SMI am Montag im frühen Handel erst einmal nach, baut das Minus innerhalb der ersten halben Handelsstunde dann aber nahezu komplett ab und tritt aktuell auf der Stelle. Dabei liefern die Vorgaben aus Übersee Unterstützung.

Insgesamt gehen Börsianer aber von einem eher ruhigen Wochenauftakt aus, da in den USA die Märkte wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben. Hierzulande ist der Kalender nur spärlich bestückt. Erst ab der kommenden Woche nimmt hier dann die Berichtssaison deutlich an Fahrt auf. Für Gesprächsstoff sorgt im breiten Markt die Nachricht, dass Bell die Mehrheit an Hügli übernehmen will.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr nahezu unverändert (-0,02%) bei 9'544,47 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht um 0,13% höher bei 1'560,87 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) zeigt sich mit 10'947,90 Punkten ebenfalls kaum bewegt (-0,03%). Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus und sechs im Minus.

Dass ...

