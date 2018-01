Frankfurt - Zu Beginn der letzten Handelswoche handelten die globalen Aktienmärkte erneut fester, wobei das Tempo der Aufwärtsbewegung nach den Kursgewinnen der Vergangenheit nachließ, so die Experten von Union Investment. Einige Marktteilnehmer würden Gewinne mitnehmen, schließlich hätten etwa die US-Börsen in den vergangenen zwölf Monaten über zwanzig Prozent an Wert gewonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...