Düsseldorf - Der Konsumentenpreisindex in den USA stieg im Vergleich zum Vormonat im Dezember lediglich um 0,1% (November: 0,4%) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Jahresvergleich habe sich somit ein geringer Rückgang in Relation zum Vormonatswert auf 2,1% gg. Vj. ergeben (November: 2,2% gg. Vj.). Aus Sicht der US-Notenbank dürfte jedoch der leicht über den Erwartungen liegende Anstieg der Kerninflationsrate mit Interesse aufgenommen worden sein. Diese habe, getrieben von Preisanstiegen im Automobilsektor, um 0,3% gg. Vm. bzw. 1,8% gg. Vj. zugenommen und nähere sich damit der von der FED angestrebten Marke von 2%. Da der geringe Inflationsdruck als Hauptargument im FOMC für eine langsame Straffung der Geldpolitik angeführt werde, dürfte ein Anziehen der Kerninflation den bisherigen geldpolitischen Kurs untermauern. Die Analysten würden zwei Zinsanhebungen um jeweils 25 BP in diesem und eine Anhebung im Jahr 2019 erwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...