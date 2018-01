Las Vegas (ots/PRNewswire) - Shenzhen QYSEA Technology Co., LTD,

führender Anbieter von Unterwasserdrohnen und zweimal in Folge

Preisträger des CES Innovation Awards, hat auf der CES 2018 sein

neues Flaggschiffprodukt FISHISH P3 vorgestellt.



FIFISH P3 ist eine faszinierende Unterwasserdrohne, mit der

Erkundung, Fotografie und Videoaufnahmen unter Wasser auf

professionellem Niveau möglich sind.



Ausgestattet mit dem Ambarella-Chipsatz, 1-Zoll SONY CMOS Sensor

und 162 FOV Ultra-Weitwinkelobjektiv können mit FIFISH P3 Aufnahmen

in 4K HD und Fotos mit 20 Megapixel unter Wasser aufgenommen werden.

Darüber hinaus sorgen 4000 Lumen LED-Leuchten mit 8-stufiger

Helligkeitsanpassung für größeren Detailreichtum und höhere Leistung

in dunklen Umgebungen. FIFISH P3 liefert selbst unter ungünstigen

Sichtbedingungen im Ozean auf stabile und verlässliche Weise

farbechte Bildaufzeichnungen.



Die zugehörige FIFISH APP ermöglicht dem Anwender, epische Momente

in Echtzeit zu verfolgen. Videos und Bilder können zudem nach

Belieben nachbearbeitet werden. Die FIFISH-Apps ermöglichen mit einem

Klick das sofortige Teilen von faszinierenden Unterwasseraufnahmen

auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Youtube, Instagram oder

WeChat.



Auf der CES 2018 übertrug FIFISH P3 Live-Unterwasseraufnahmen von

den Malediven - in erstaunlich guter Qualität. Es ist bekannt, dass

Wasserqualität, Wasserfarbe und Wassertiefe die Qualität von Fotos

oder Videos beeinflussen. Die überragende Live-Übertragung von FIFISH

P3 zeigte den Zuschauern eine beeindruckende Leistung. Außer

Unterwasseraufnahmen bietet FIFISH P3 auch unzählige weitere

Einsatzmöglichkeiten: Such- und Rettungsaktionen, Archäologie,

Untersuchung von Staudämmen, hydrologische Überwachung,

Aquariumprojekte, Tourismusprojekte, Überwachung von

Unterwasserrouten, kommerzielle Fotografie, usw. All diese

Anwendungen wurden bereits erfolgreich eingesetzt.



Die Vision von FIFISH ist es, mit innovativer Technologie eine

neue Ära der Meeresforschung einzuleiten. Geplant ist auch der Aufbau

eines Internet-Museums für Meereskunde und -technologie. Auch wenn es

viele Herausforderungen gab, wurden diese ausnahmslos mit großem

Enthusiasmus und dem festen Glauben an den Einsatz für ein besseres

marines Leben überwunden!



Ende Januar findet die Markteinführung von FIFISH P3 auf der

Indiegogo statt. Um mehr über FIFISH P3 zu erfahren, besuchen Sie die

Homepage: https://www.qysea.com/product.html



Über FIFISH



FIFISH ist die weltweit führende Marke für Unterwasserdrohnen von

Shenzhen QYSEA Technology Co., LTD. Das Unternehmen widmet sich der

Entwicklung professioneller Unterwasserdrohnen für Fotofans und

Unterwasser-Sportenthusiasten.



Für weitere Kooperationen kontaktieren Sie bitte partner@qysea.com

(https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/partner@qysea.co

m), sales@qysea.com

(https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/sales@qysea.com)

oder +86-755-2266-2313.



