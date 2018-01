Pirna (ots) - "The same procedure as every year" - dieses berühmte Zitat aus den Sketch "Dinner for One" trifft wunderbar auch auf die DENQBAR GmbH zu. Denn das Jahr 2018 beginnt für DENQBAR genauso wie 2017 endete: mit Erfolg. Im großen Praxistest im bekannten DIY-Magazin "Heimwerker Praxis" (06/2017) konnte unser "Großer" die renommierte Auszeichnung "Best of 2018" absahnen.



Gleich zu Testbeginn konnte unser 11 kW (15 PS) Gartenhäcksler mit Merkmalen punkten, die man normalerweise aus dem Profibereich her kennt: "Luftgefüllte Räder, Zugdeichsel, Metallgehäuse und ein sehr starker Viertakt-Motor findet man sonst vorwiegend bei Maschinen für den gewerblichen Einsatz."



Der qualitativ hochwertige Ersteindruck setzte sich in der Folge fort. Besonders der leichte Startvorgang beeindruckte die Fachleute: "In der Regel springt der Motor beim ersten Zug an." Auch der eigentliche Häckselvorgang überzeugte auf ganzer Linie: "Der leistungsstarke Motor treibt das Häckselwerk an und verwandelt alles, was wir ihm zuführten, in gut aufgeschlossenes Häckselgut."



Am Ende stand folgendes Fazit: "Ein kraftvoller Häcksler, der durch Leistungsfähigkeit zu einem guten Preis besticht." Somit konnte der DQ-0232 mit dem "Best of 2018" eine weitere begehrte Auszeichnung für sich verbuchen. Sozusagen "the same procedure as every year".



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ots.de/TB5Y7 oder http://ots.de/ADUuO



Über die DENQBAR GmbH



Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige Produkte -hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie und motorisierten Gartengeräte ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.



DENQBAR - So wird's was! https://www.denqbar.com



Pressekontakt: William Güttler Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 (0) 3501 / 7929830 Fax: +49 (0) 3501 / 7929574 william.guettler@denqbar.de