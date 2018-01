IRW-PRESS: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite leitet Bohrprogramm bei Chedic ein und wird im OTCQB-Markt gelistet

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia, Kanada (Montag, 15. Januar 2018) - Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE: LION) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Harris Drilling mit der Umsetzung der ersten Bohrphase beauftragt wurde. Im Rahmen der Phase-I-Bohrungen soll eine Reihe geologischer Eigenschaften der historischen Graphitlagerstätte Chedic bestätigt und die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens getestet werden.

Über das Graphitprojekt Chedic

Das Konzessionsgebiet Chedic in Carson City (Nevada) befindet sich in der Bergbauregion Voltaire und umfasst mehrere kleine Wolfram-, Silber- und Goldlagerstätten, die in den 1870er und 1880er Jahren aufgefunden wurden und mit Intrusionsgestein (Granit aus der Kreide) in Verbindung stehen.

Die Liegenschaft besteht aus 50 unpatentierten Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von rund 1.000 Acres. Die Claims verlaufen über ein Gebirgstal und den Gipfel der Carson Range direkt westlich von Eagle Valley, wo die Stadt liegt.

Diese Pressemitteilung wurde von William Feyerabend CPG., dem qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Das Unternehmen möchte darüber hinaus bekannt geben, dass seine Aktien ab sofort im OTCQB Venture Market unter dem Börsensymbol GBBGF gehandelt werden.

Im OTCBQ Venture Market notieren in erster Linie im Entwicklungsstadium befindliche US-Firmen und internationale Unternehmen. Um zum Börsenhandel zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die Qualitätsnormen des OTCQB-Marktes gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz und den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten.

Über Global Li-Ion Global Li-Ion Graphite ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Graphitprojekten konzentriert und damit die schnell wachsende Energiespeicherindustrie versorgen möchte. Für die Herstellung jeder Lithium-Ionen-Batterie sind Graphit, Lithium, Kobalt und Nickel erforderlich. Global Li-Ion Graphite bewertet zurzeit aktiv die Akquisition zusätzlicher Projekte, um ein erstklassiges Graphitversorgungsunternehmen aufzubauen.

Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Jason Walsh Director & Officer Global Li-Ion Graphite Corp. Tel: 604.608.6314 E-Mail: info@liongraphite.com 908 - 510 Burrard Street Vancouver, B.C. V6C 3A8 LION;cse

GBBGF:otcqb0TD:f

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42080 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42080&tr=1

