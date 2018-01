Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/15.01.2018/10:25) - Das Wiener SAP-Beratungsunternehmen CNT Management Consulting GmbH ist im Geschäftsjahr 2017 in Österreich und Deutschland um gut 40 Prozent auf über 40 Millionen Euro gewachsen und hat an seinen fünf Standorten weitere 34 Mitarbeiter/innen eingestellt, ein Plus von 24 %. "Wir konzentrieren uns gegenwärtig darauf, das Unternehmen fit für das globale, digitale Wachstum zu machen", sagt Geschäftsführer Andreas Dörner. "Hinter unserem Erfolg und unserem Service stehen unsere Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, dass die CNT-Familie so erfolgreich gewachsen ist." International blickt CNT Management Consulting auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das starke Wachstum zieht sich durch alle Bereiche des Unternehmens. Die fortschreitende Automatisierung der Services und hohe Investitionen in das Branchen- sowie Technologie-Know-how sorgen für weiteres Wachstum. "Unser Ziel ist es, die erste Anlaufstelle für Unternehmen bei allen Herausforderungen der digitalen Transformation und des nachhaltigen Wachstums im SAP-Bereich zu sein." Getrieben wurde das starke Wachstum vor allem durch die S/4 Prozess- und Implementierungsberatung. Im DACH-Raum sind bereits neun SAP S/4 Projekte umgesetzt bzw. in Umsetzung. Zum Jahresende konnte ein neues, sehr umfassendes S/4 Projekt im Bereich Automotive und industrielle Produktion gewonnen werden (Greenfield Approach). In der klassischen Beratung konnte CNT mit dem Fokus auf qualitativ hochwertige Einführungsstandards und der Global Template / Rollout Strategie punkten. Große internationale Konzerne setzen bei SAP Implementierungen auf das Branchen- und Template-Know-how sowie die Prozess-Expertise der CNT-Berater. Das Management von neuen Technologien, Big Data und digitaler Verwaltung sowie Integration und Automatisierung wird immer wichtiger. "Wir investieren deshalb stark in den technologischen Fortschritt in diesen Bereichen, um mit unseren Kunden erfolgreich und effizient den technologischen und digitalen Wandel zu meistern. So wurde unsere Branchenlösung "proSolution" im letzten Jahr auf S/4 gehoben", erläutert Dörner. Im Bereich Cloud konzentrierte sich CNT 2017 unter anderem auf die SAP-Ariba-Lösungen. Ariba integriert den gesamten unternehmensweiten Einkaufsprozess zu einem durchgängigen, automatisierten System. Ganz ohne Komplexität arbeiten Käufer und Lieferanten hier auf einer einzigen, zentralen Plattform zusammen. Zur möglichen Automatisierungs-Steigerung der CNT-Kunden wurde eine IoT-Offensive gestartet und ein standardisiertes SAP Application Management Service Center aufgebaut, um Kunden in der Routinearbeit zu entlasten und Raum für die bevorstehenden Projektarbeiten zu ermöglichen. Weitere Themen in diesem Bereich sind Artificial Intelligence und Robotics. "Unsere Kunden stehen vor Umbrüchen, Innovation und Disruption. Das erfolgreiche Management von Veränderungen liegt in unserer DNA. Als digitaler Transformationspartner begleiten wir unsere Kunden im SAP-Umfeld ganzheitlich bei ihrer Transformation. Mit unserer strategischen Ausrichtung, den gezielten Investitionen und Know-how Ausbau ist CNT hervorragend für die Zukunft aufgestellt." Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting wurde 1999 in Wien gegründet und betreut mit rund 200 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München und Mainz Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt sich mit rund 40 Mio. Euro Umsatz (2017) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting GmbH Ansprechpartner: Tina Tichy Tel.: +43 1 2164 268-0 E-Mail: T.Tichy@cnt-online.com Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180115011

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 04:25 ET (09:25 GMT)