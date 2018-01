NEW YORK (IT-Times) - Die Netflix App war in 2017 die umsatzstärkste Mobile App jenseits der Gaming Apps. Barclays-Experten glauben, dass Netflix schon in wenigen Jahren zum zweitgrößten Medienkonzern avancieren wird. Über seine Netflix App setzte der Streaming-Pionier in 2017 rund 510 Mio. US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...