Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte am Freitagmorgen bei 1,2030/1,12060, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe sich bereits am Freitagvormittag in einer Impulsbewegung von der 1,2050 weg bewegen können. Das Währungspaar sei über die 1,21000 gestiegen und habe sich hier auch festsetzen können.

