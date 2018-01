Was war das am Freitag? Die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex (ISIN: DE000A0D6554) war da kräftig unter Druck geraten. Gewinnmitnahmen, nachdem sich die Rallye in den Tagen zuvor so massiv beschleunigt hatte? Oder versuchen die Bären doch noch, die Trendwende zu verhindern und halten dagegen? Wenn Letzteres der Fall wäre, hätten sie einen schweren Stand, denn:

Was am Donnerstagnachmittag seitens des Unternehmens gemeldet wurde, waren wirklich "good news": Der Auftragseingang im vierten Quartal ist wieder deutlich besser ausgefallen, so, wie es Nordex auch im Zuge der Anfang November präsentierten Bilanz zum dritten Quartal avisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...