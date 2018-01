Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH - Ausblick 2018: Der ganz normale Wahnsinn

Hamburg, 15.01.2018. "Der ganz normale Wahnsinn!" Der Ausblick für das Jahr 2018 kann wohl kaum treffender zusammengefasst werden. Die beste Vorlage dafür lieferte bereits das Jahr 2017: Ein neuer US-Präsident, der anscheinend mehr twittert als regiert, aber gegen Ende des Jahres doch noch eine umfassende Steuerreform durch den Senat bringt. Ein größenwahnsinniger Diktator in dem kommunistischen Entwicklungsland Nordkorea, der droht, die Supermacht USA anzugreifen. Oder in Deutschland: Eine Regierungschefin, deren Partei bei der Bundestagswahl 8,6 % der Stimmen verliert, aber so tut, als wäre nichts passiert und ein Aussitzen à la Helmut Kohl praktiziert. Und was machen die Finanzmärkte? Dax und Dow steigen auf neue Allzeithochs. Der Wahnsinn scheint zur Normalität geworden zu sein.

Erwarte das Unerwartete: Nach diesem Motto finden Sie in unserem Ausblick für das neue Börsenjahr neben unserem durchaus positiven Basisszenario auch eine Einschätzung zu möglichen exogenen Schocks. Es gilt also auch 2018, die Vermögensanlagen breit zu diversifizieren und in unruhigen Phasen entschlossen zu handeln. Die Details, wie wir uns konkret für das neue Jahr positionieren, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unserer Kapitalmarkt-Tendenzen "Ausblick 2018 - Der ganz normale Wahnsinn".

Albrecht, Kitta & Co. wurde vor fünf Jahren von den vier ehemaligen Berenberg-Bankern Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehemann als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Mit der Fokussierung auf ein aktives und konsequentes Portfolio- und Risikomanagement betreuen die Hanseaten mittlerweile zahlreiche Mandanten. Hierzu zählen neben vermögenden Privatanlegern auch Family Offices, Unternehmen, Stiftungen und andere institutionelle Investoren.

"Für unsere Kunden und unser Unternehmen war 2017 ein sehr erfolgreiches Jahr. So wurden wir durch das Magazin Private Banker als beste bankunabhängige Vermögensverwaltung im Norden Deutschlands ausgezeichnet und konnten vor allem durch Weiterempfehlungen das verwaltete Kundenvermögen deutlich steigern", sagt Sven Albrecht, einer der vier geschäftsführenden Gesellschafter.

Die aktuelle Ausgabe der Kapitalmarkt-Tendenzen "Ausblick 2018 - Der ganz

normale Wahnsinn" steht ab sofort bereit unter https://ak-co.de/kapitalmarkt-tendenzen-ausblick-2018-der-ganz-normale-wahnsinn/.

