Essen - Der Handelstag am Freitag stand vor allem im Zeichen von Preisdaten und dem Auftakt der US-Berichtssaison, so die Analysten der National-Bank AG.Die Preisdaten aus dem Euroraum bzw. einigen Ländern des Euroraums für den Monat Dezember hätten angedeutet, dass der Preisauftrieb immer noch vergleichsweise schwach sei. Die Teuerung liege jetzt im Jahresvergleich deutlich oberhalb der Marke von einem Prozent. In den USA dagegen sei den Konsumentenpreisen das "Schicksal" der Erzeugerpreise für den Dezember erspart geblieben. Die Verbraucherpreise hätten im Rahmen der Schätzungen zulegen können. Nun nähere sich auch die Kernrate auf Jahresbasis der Marke von zwei Prozent langsam an. Die US-Notenbank täte also gut daran, die Entwicklung genau zu beobachten.

