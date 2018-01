Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat auf Wochenbasis knapp 0,8% an Wert verloren, so die Analysten der Helaba.Hauptverantwortlich dafür sei das Protokoll der EZB-Sitzung gewesen. Nach Meinung der Analysten handele es sich dabei mehr um eine Anpassung der Forward Guidance an die weiterhin robuste Konjunkturentwicklung und nicht um ein Signal einer schnellen Kehrtwende in der lockeren Zinspolitik. Vor diesem Hintergrund dürfte der Markt bis zur EZB-Ratssitzung am 25. Januar eine abwartende Haltung einnehmen. Das technische Bild sei hingegen als wenig konstruktiv einzuschätzen. Der DMI gebe nach und der MACD sei weiterhin gen Süden gerichtet. Die erste Haltemarke würden die Analysten bei 160,11 lokalisieren. Darunter liege die nächste Unterstützung am Kontrakttief bei 159,78. Hürden würden die Analysten bei 161,18/20 und an der 100-Tagelinie bei 161,84 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 158,80 und 160,80.

