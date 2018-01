FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 330 (335) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GKN PRICE TARGET TO 450 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GKN PRICE TARGET TO 455 (365) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3680 (3350) PENCE - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 460 (440) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES G4S TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 350 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1900 (1650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 565 (545) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GKN PRICE TARGET TO 440 (395) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GOCOMPARE PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 950 (750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4600 (4500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1280 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES B & M PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - INVESTEC CUTS BHP BILLITON TO 'HOLD' ('BUY') - INVESTEC CUTS FIRESTONE DIAMONDS TO 'HOLD' ('BUY') - INVESTEC RAISES PETRA DIAMONDS TO 'HOLD' ('SELL') - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 200 P - JPMORGAN CUTS SHAFTESBURY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1150 PENCE - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 850 PENCE - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 740 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 300 (290) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 750 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HELICAL BAR PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1200 PENCE - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST. MODWEN PROPERTIES TARGET TO 475 (410) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES TESCO PRICE TARGET TO 219 (189) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 380 (330) PENCE - 'SELL' - NUMIS CUTS GKN TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CAPITAL CUTS ACACIA MINING TARGET TO 165 (175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7800 (6500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES B & M PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'BUY'



