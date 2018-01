Gleich zu Beginn seines Vortrags brachte Manfred Reuß vom Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V., ZAE Bayern, das Thema Qualitätssicherung bei Erdwärmesonden (EWS) auf dem Deutschen Geothermiekongress in München (12. bis 14.9. 2017) auf den Punkt: »Ja, es gibt Anlagen mit erheblichen technischen Problemen, und ja, wir wissen noch nicht, wie sich diese auf Erdwärmepumpen auswirken.«

Reuß ist Projektleiter der Arbeitsgruppe IEA-ECES-Annex 27 »Qualitätssicherung bei Erdwärmesonden in Planung, Bau und Betrieb«. Er und rund 30 Experten aus Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Japan, Kanada, Korea, Niederlande, Schweden, Türkei und den USA haben sich das Ziel gesetzt, grundlegende Informationen zur Qualitätssicherung von Erdwärmesonden zu erarbeiten. Diese Erkenntnisse sollen dann in nationalen Handbüchern, EWS-Leitfäden, Normen, Richtlinien und Vorschriften einfließen. Dabei soll das umfangreiche internationale Know-how vor allem den Genehmigungsbehörden, Planern, ausführenden Unternehmen und Betreibern zur Verfügung gestellt werden. Wichtig für den Planungsprozess seien zuverlässige Daten über mögliche EWS-Standorte, damit das Energiekonzept darauf abgestimmt werden kann, so Reuß.

Bei der Ausführungsplanung seien neben der Anlagenauslegung insbesondere das Hydraulikkonzept sowie die EWS-Anlage, das Rohrmaterial und die Verteiler zu berücksichtigen. Die Frage, welche Art von Verfüllbaustoff für EWS geeignet ist, wird derzeit in peripheren Forschungsprojekten diskutiert. Ziel der Planung müsse ein hoher Vorfertigungsgrad sein, da an der Bohrstelle meist nicht genügend Zeit zur Klärung wichtiger Details bestehe, betont Reuß.

Nicht zu unterschätzen sei beispielsweise die Komplexität der Druckprüfung einer EWS, da gerade bei einem eigentlich so simplen Vorgang viele Fehler gemacht werden könnten. Auch die Schritte für Inbetriebnahme und Betriebsüberwachung müssten neu definiert werden, insbesondere wegen der Wechselbeziehung von Wärmepumpe, EWS-Auslegung, ...

