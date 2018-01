Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts013/15.01.2018/10:50) - Die XXXLutz Unternehmensgruppe wird alleine in Deutschland 1000 neue Auszubildende und Studenten für 2018 einstellen und damit so viele wie noch nie in der Historie der traditionsreichen Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl. Die XXXLutz Möbelhäuser in Deutschland wachsen weiter und investieren auch 2018 wieder gezielt in den Nachwuchs: So laufen ab sofort die Stellenausschreibungen für 1000 neue Ausbildungsplätze in zehn unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Dies unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert, den die Ausbildung und eine darauf aufbauende Karriere bei XXXLutz einnimmt. "Die Ausbildung ist wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens-Leitbildes", sagt Alois Kobler, verantwortlicher Geschäftsführer XXXLutz Deutschland: "Wir bieten Berufseinsteigern eine fundierte und über das normale Maß hinausgehende Ausbildung, weil wir der Überzeugung sind, dass bestens ausgebildetes Personal einer der großen Eckpfeiler unseres Erfolges ist. Das soll auch in Zukunft so sein." XXXLutz setzt Zeichen: Fokus auf hochwertige, innerbetriebliche Ausbildung "Besonders wichtig ist uns die vielseitige Schulung unserer Auszubildenden", so Alois Kobler, "neben den theoretischen Kenntnissen, die in der Schule vermittelt werden, bekommen die Auszubildenden bei uns viele innerbetriebliche Schulungen in unserer firmeneigenen Schulungsakademie." Und damit hört die Unterstützung keinesfalls auf. Während der in der Regel dreijährigen Ausbildung wird der Azubi neben der Berufsschule die gesamte XXXLutz Schulungsakademie durchlaufen und dabei viele Bereiche des Unternehmens kennenlernen. "Wer weiß, vielleicht schaffen es auch einige, die in diesem Jahr hier als erfolgreiche Auszubildende beginnen in eine leitende Führungsposition. Die Voraussetzungen sind bei XXXLutz gegeben: Die besten Azubis eines Jahrganges haben die große Chance, sich in unserem Fit4Future-Programm ein Jahr lang auf eine Führungsposition vorzubereiten. Hierfür durchlaufen sie neben dem beruflichen Alltag spezielle Seminare und Coachings, werden quasi fit für die Zukunft gemacht", erklärt Kobler. 5000 erfolgreiche Ausbildungsabsolventen in den vergangenen acht Jahren Von Anfang an wurde die Ausbildung im Familienunternehmen XXXLutz groß geschrieben. In den 42 deutschen XXXLutz Einrichtungshäusern, über 20 Logistik-Servicecentern sowie in der Zentrale in Würzburg werden mehr als zehn Ausbildungsberufe angeboten. Jungen, ambitionierten Menschen stehen Ausbildungsplätze etwa als zukünftige Kaufleute im Einzelhandel, oder Gestalter für visuelles Marketing bis hin zur Fachkraft für Lagerlogistik zur Verfügung. Zusätzlich bietet XXXLutz den Abiturienten das duale Studium der Betriebswirtschaftslehre an sowie den Handelsfachwirt. Die Zahl der Auszubildenden hat sich in den letzten acht Jahren nahezu verdoppelt. Rund 5000 junge Menschen haben seit 2010 einen Beruf im Unternehmen erlernt. Zum Auftakt der Ausbildung findet alljährlich das große Ausbildungsstartevent im Odenwaldkreis statt. "Unsere Ausbildung ist Programm. Wir sind davon überzeugt, dass der begeisterte Mitarbeiter unser größter Triumph ist und entscheidend zur Weiterentwicklung des Unternehmens beiträgt." Alois Kobler ist überzeugt: "Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und dies beginnt bereits bei der Berufsausbildung." Interesse an einem Ausbildungsplatz bei XXXLutz, Deutschlands führendem Vollsortiments-Einrichtungshaus? Dann bewerben Sie sich jetzt online unter: http://www.karriere.xxxlshop.de XXXLutz Unternehmensgruppe Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt 251 Einrichtungshäuser in neun europäischen Ländern und beschäftigt ca. 22.000 Mitarbeiter. In Deutschland tragen rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hier 42 XXXLutz-Einrichtungshäuser und 34 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von über 4,2 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Die XXXLutz-Gruppe in Deutschland hat ihren Sitz in Würzburg. Kontakt für Rückfragen: Volker Michels Leiter Unternehmenskommunikation/ Pressesprecher XXXLutz Unternehmensgruppe Deutschland Mergentheimer Str. 59 D-97084 Würzburg Tel: 0931/6106-165335 E-Mail: presse@xxxlgroup.com Web: http://www.xxxlshop.de (Ende) Aussender: XXXLutz Unternehmensgruppe Deutschland Ansprechpartner: Volker Michels Tel.: 0931/6106-165335 E-Mail: presse@xxxlgroup.com Website: www.xxxlshop.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180115013

January 15, 2018 04:50 ET (09:50 GMT)