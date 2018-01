Berlin (ots) -



Bevor N24 am Donnerstag, dem 18. Januar seinen Namen in WELT ändert, wurde am Wochenende mit dem Einbau des neuen Moderationstisches der Umbau des Nachrichtenstudios abgeschlossen.



Das Nachrichtenstudio ist das Zentrum des Newsrooms am Potsdamer Platz in Berlin. Es ist der Arbeitsraum für die Journalisten vor der Kamera. Ein echter Raum, der in jeder Hinsicht authentische Berichterstattung ermöglicht. Der Studioumbau bringt die Qualitäten eines realen Studios noch besser zur Geltung.



N24 verzichtet im neuen Studio, dessen Design an Lofts angelehnt ist, auf einen klassischen Moderationstisch mit rein frontaler Präsentation. Der neue Studiotisch macht Austausch noch selbstverständlicher und ermöglicht flexible Gesprächssituationen ohne vorgegebene Hierarchien. Die Arbeitsatmosphäre und der Diskurs im Studio werden so für die Zuschauer noch greifbarer und authentischer. Außerdem wurden die größte Präsentationsfläche im Studio, die Vidiwall, in den letzten Wochen auf ein 32:9-Format verdoppelt und Teile des Bodens nivelliert.



Ein absolutes Novum: Nach ersten Anpassungen zum Redesign des Senders im September 2016 wurde das Nachrichtenstudio komplett im laufenden Betrieb - nachts und an den Wochenenden - in 111 Projekttagen umgebaut. Das veränderte N24-Studio wurde von Redaktion und Marketing konzipiert und mit Jürgen Schmidt-André umgesetzt. Der Umbau sowie die technische Planung und Umsetzung erfolgten in enger Zusammenarbeit von Broadcast und Regie des Senders mit Studio Hamburg, Lichtforum Berlin und Schwörer Ingenieure.



