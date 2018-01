Warren Buffett gab kürzlich eine ominöse Warnung an diejenigen, die hoffen, mit dem Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin ein Vermögen zu machen. "In Bezug auf Kryptowährungen im Allgemeinen", sagte Buffett zu CNBC, "kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass es kein gutes Ende finden wird." Tatsächlich sagte er, dass wenn es möglich wäre, eine fünfjährige Put-Option - die Geld verdient, während eine Investition an Wert verliert - zu kaufen, er dies "bei jeder der Kryptowährungen" tun würde.



In vielerlei Hinsicht stimmen Buffetts scharfe Worte gegen Kryptowährungen mit denen überein, die er gegen Gold gerichtet hat. Das ist nicht weiter verwunderlich, ...

