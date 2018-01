Der dänische Spielzeug-Riese Lego will auf dem chinesischen Markt zulegen. Dazu schließt er eine Allianz mit einem sozialen Netzwerk für chinesische Kinder. Das Ziel: die Entwicklung von Online-Spielen.

Lego will in China Marktanteile gewinnen. Der unter Druck geratene dänische Spielzeug-Gigant schmiedet daher mit dem chinesischen Internet-Konzern Tencent eine Allianz zur Entwicklung von Online-Spielen und einem sozialen Netzwerk für chinesische Kinder, wie Lego am Montag mitteilte.

Lego-Inhalte sollen ...

