Dermapharm stellt Arzneimittel gegen Hautkrankheiten und Allergien her und ist vor allem in Deutschland tätig. Nun plant die Firma eine Expansion in weitere europäische Märkte - und kündigt daher den Börsengang an.

Der bayerische Arzneimittel-Hersteller Dermapharm strebt an die Frankfurter Börse. Der Firma selbst sollen rund 100 Millionen Euro zufließen, die sie in die Expansion stecken will, wie Dermapharm am Montag mitteilte. Zudem wollen die Familieneigentümer Aktien verkaufen, so dass der Streubesitz nach dem Börsengang ...

