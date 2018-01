Es geht also vor allem darum, digitalisierte Daten zu erfassen, zu verarbeiten, zu filtern und zur Steuerung der logistischen Prozesse bereit zu stellen. Es geht aber auch, so der Messeleiter Peter Kazander vom Veranstalter Euroexpo in München, um "die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine".

Die Aussteller der Bereiche AutoID und Verpackungstechnik in den Hallen 4 und 6 sowie im Eingangsbereich der Messe zeigen ein Spektrum, das von neuen Hochleistungs-Verpackungsstraßen, Packplätzen mit kamerabasierter Objekterkennung, 3D-Packschemata und intelligenten Mehrwegverpackungen über innovative Scanner-Hardware, RTLS- und RFID-Lösungen sowie der Einbindung von Augmented Reality bis hin zu funkgesteuerten Digitaletiketten, E-Paper-Etiketten oder Labels mit Lotus-Effekt reicht.

Die Basis für den vernetzten Informationsaustausch in der Intralogistik und Supply Chain bildet - neben den AutoID-Technologien - eine intelligente IT-Infrastruktur. In den Hallen 8 und 10 stellen die Software-Unternehmen ihre Neuentwicklungen und Lösungsansätze für zukunftsfähiges Warehouse-, Transport- und Supply Chain-Management mit durchgängig vernetztem Datenaustausch vor. Neben effizienter ...

