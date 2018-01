Wien - In den kommenden Tagen stehen in der Eurozone kaum relevante Daten am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Ergebnis zur Bauproduktion im November verfeinere das Bild zur BIP-Entwicklung in der Eurozone im vierten Quartal des alten Jahres. Die vorliegenden Resultate aus einzelnen Ländern würden auf eine Steigerung des Outputs im Vergleich zum Vormonat schließen lassen. Die endgültigen Inflationszahlen für Dezember dürften einen etwas geringeren Preisauftrieb ausweisen als die Schnellschätzung. In Frankreich und Spanien seien die vorläufigen Werte nicht bestätigt und das Ergebnis nach unten korrigiert worden. Laut Erstschätzung habe die Vorjahresrate in der Eurozone bei 1,36% p.a. gelegen, die neue Berechnung dürfte nunmehr gerundet 1,3% p.a. ergeben.

