Paris - Belastet von einem Dreijahreshoch beim Euro haben Europas wichtigste Aktienmärkte zum Wochenauftakt etwas Federn lassen müssen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,20 Prozent auf 3605,53 Punkte. In Paris stand der CAC 40 0,23 Prozent niedriger bei 5504,46 Zählern. Der britische FTSE 100 verlor 0,08 Prozent auf 7772,40 Punkte.

Der Euro kletterte am Montagvormittag bis auf 1,2269 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs noch auf 1,2137 (Donnerstag: 1,2017) Dollar festgesetzt. Auslöser des Anstiegs war die Einigung der Spitzen von CDU, CSU und SPD, ihren Parteien die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen zu empfehlen. Eine Regierungsbildung in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone, die seit der Bundestagswahl vom Herbst von einer geschäftsführenden Regierung geleitet wird, wird damit etwas wahrscheinlicher.

