Hannover (ots) - Bis zum Jahre 2022 stechen 75 neue Kreuzfahrtschiffe in See: Für diese Schiffsneubauten werden deshalb in den nächsten Jahren mindestens 100.000 neue Crew-Mitglieder gesucht - hinzu kommt die laufende Suche der Reedereien nach Mitarbeitern für die Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffe, die bereits im Einsatz sind.



Eine ideale Möglichkeit, von offenen Positionen zu erfahren und sich gleichzeitig direkt den Reedereien vorzustellen, ist die "Cruise Jobs & Hotel Career Lounge", deren Frühjahrsausgabe am Donnerstag, 8. Februar 2018, im NOVOTEL Hannover stattfinden wird: Die Messe ist auf Jobs für die Kreuzfahrtbranche und gehobene Hotellerie spezialisiert.



Mit dabei sind zwölf Reedereien sowie sechs exklusive Hotelgruppen, die offene Stellen für mehr als 200 Hochsee- und Flussschiffen sowie 30 weltweite Tophotels und Club-Ressorts besetzen wollen. So können Bewerber in Hannover sogar vor Ort Verträge für Jobs abschließen, die nur wenige Wochen nach der Jobmesse starten.



- In der Branche willkommen: Kreuzfahrt-Quereinsteiger



Daniela Fahr, Gründerin und Geschäftsführerin von Connect, weiß: "Es gibt deutlich mehr offene Stellen als Bewerber. Mit der großen und immer weiter steigenden Nachfrage wird es für die Reedereien immer schwieriger, Crew-Mitglieder für alle Positionen an Bord zu finden. Insbesondere wegen des persönlichen Erstkontakts sind die Aussichten auf einen schnellen Vertragsabschlusswirklich sehr gut." Bei der Jobmesse in Hannover suchen Reedereien nicht nur qualifiziertes Fachpersonal für Küche, Bar, Rezeption, Restaurant und den gesamten Hotelbereich, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Shops, Sport- oder Spa-Einrichtungen. Kreuzfahrt-Quereinsteiger sind in der Branche gerne gesehen - denn dank neuer Attraktionen an Bord der Megaliner entstehen verstärkt neue Berufsfelder: So werden beispielsweise vermehrt Mitarbeiter für den Entertainment- und Technikbereich, oder auch Fotografen und Kindergärtner angeheuert.



- Eintritt für Teilnehmer ist kostenfrei



Der Eintritt ist dabei für alle Bewerber und zukünftige Crew-Mitglieder kostenlos. Wichtig: Zur "Cruise Jobs & Hotel Career Lounge" ist eine Anmeldung erforderlich. Das Ticket zur Jobmesse lässt sich dann im Anschluss an eine Online-Registrierung einfach ausdrucken.



"Cruise Jobs & Hotel Career Lounge" in Hannover - Daten und Fakten Termin: Donnerstag, 8. Februar 2018, 9.00 - 16.00 Uhr



Ort: NOVOTEL Hannover Podbielskistraße 21/23, 30163 Hannover Homepage: www.careerjoblounge.de Facebook: www.facebook.com/connectworldwide/ Telefon: +49 471 9268 9730



Teilnehmende Reedereien und Hotels - A-Rosa (Schweiz) - AFZ (Rostock) - Agentur für Arbeit/Meerarbeit Suhl (Deutschland) - Azamara Club Cruises (USA) - Barschule Rostock (Deutschland) - Brune & Company (Deutschland) - Costa Kreuzfahrten (Italien) - Crystal Cruises (Deutschland) - Edelweiss Gastro Ltd. (Zypern) - Estrel Berlin (Deutschland) - FRS (Deutschland) - Gebrüder Heinemann Cruise Liner (Deutschland) - Harding Retail (Großbritannien) - Hapag Lloyd Cruises (via sea chefs - Deutschland) - Historisches Landgasthaus zur Linde (Deutschland) - Holland America Line (USA) - Hotel Victory Therme Erding (Deutschland) - MSC Cruises (Italien) - Phoenix Reisen (via sea chefs - Deutschland) - Royal Caribbean (USA) - Sea Chefs (Zypern) - Seesteg Norderney (Deutschland) - Silversea Cruises (USA) - Steigenberger Hotels (Deutschland) - TUI Cruises - Mein Schiff (via sea chefs - Deutschland) - Viking Cruises (Schweiz)



Connect ist Deutschlands größte Agentur für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften an Bord von Kreuzfahrtschiffen, Privatyachten sowie in der Luxus-Hotellerie und Veranstalter der "Cruise Jobs & Hotel Career Lounge". Im Jahr 2000 gegründet, zählen mehr als 30 weltweite Hochsee- und Fluss-Reedereien mit rund 1.000 Schiffen im 4- bis 5-Sterne-Segment zum festen Kundenstamm: Von AIDA Cruises über Holland America Line, Cunard Line, NCL, Hapag Lloyd, TUI Cruises bis zu Seabourn und Viking Cruises. Mehr als 56.000 qualifizierte Bewerber umfasst die Datenbank, auf die Geschäftsführerin Daniela Fahr zurückgreifen kann. 500 Positionen vermittelt Connect jährlich, Tendenz weiter steigend. www.connectjobs.de



