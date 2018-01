ESSEN (dpa-AFX) - Die RWE -Ökostromtochter Innogy setzt beim Ausbau ihrer Kapazitäten stark auf das Ausland. "Viele nicht-europäische Länder haben einen deutlichen Nachholbedarf bei der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen", sagte Innogy-Vorstand Hans Bünting am Montag bei einem Pressetermin in Essen. Vor allem die Vereinigten Staaten seien für Innogy "einer unserer bedeutendsten Wachstumsmärkte für erneuerbare Energien".

Aber auch in den europäischen Kernmärkten gebe es weiterhin Chancen für Wachstum. Dazu gehöre ein großes Off-Shore-Windprojekt in Großbritannien mit einen Investitionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro. Dafür suche Innogy aber Partner. In Deutschland habe Innogy jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit dem Regensburger Onshore-Entwickler Primus geschlossen, der in Thüringen Windkraftprojekte von 400 Megawatt plane./hff/DP/tav

ISIN DE0007037129 DE000A2AADD2

AXC0129 2018-01-15/11:55