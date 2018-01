--Kernforderung gegen Union nicht durchsetzbar

Von Stefan Lange und Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Eine der sozialdemokratischen Kernforderungen für die mögliche nächste große Koalition wird sich nach Einschätzung von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nicht umsetzen lassen. Jedes SPD-Mitglied müsse sich bewusst machen, dass die Union eine Bürgerversicherung aufs Schärfste ablehne, sagte Klingbeil am Montag dem Nachrichtensender N24. "Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle Erfolg haben können", erklärte er mit Blick auf den Ruf nach Nachbesserungen aus seiner Partei und im Vorgriff auf mögliche Koalitionsverhandlungen.

Die Bürgerversicherung ist bei der SPD Beschlusslage und wurde unter anderem beim Parteitag vergangenen Juni in Dortmund als Forderung für kommende Regierungsbeteiligungen verabschiedet. Hinter der Bürgerversicherung steht die Idee, dass die Zweiteilung aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung aufgehoben wird. Stattdessen zahlen alle in die Bürgerversicherung ein und bekommen dieselben notwendigen medizinischen Leistungen. Zusatzleistungen können privat versichert werden.

Klingbeil äußerte sich auch skeptisch zur Forderung der SPD nach Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Er gehe auch hier nicht davon aus, dass die Union sich bewegen werde, machte Klingbeil deutlich.

Eine Woche Zeit

Die SPD-Spitze hat bis kommenden Sonntag Zeit, die Landesverbände zu überzeugen. Am 21. Januar werden deren Delegierte in Bonn darüber abstimmen, ob die Sozialdemokraten in Koalitionsgespräche mit der Union gehen sollen. Die Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich bereits gegen einen neue große Koalition ausgesprochen, Niedersachsen stimmte am Wochenende dafür. Skepsis herrscht in Nordrhein-Westfalen, das einen großen Teil der Delegierten stellt.

SPD-Vizechefin Manuela Schwesig hält noch viel Überzeugungsarbeit für nötig, um die Delegierten bis zum Parteitag zu überzeugen. Mit dem Sondierungsergebnis sei "die Skepsis der SPD-Basis" natürlich nicht automatisch verflogen, "auch meine nicht", sagte sie der Rheinischen Post. Bei der CSU bemängelte sie die "Großsprecherei", die es schwieriger mache für die SPD-Spitze, der Basis den Kompromiss zu verkaufen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte in München, seiner Meinung nach könne die SPD mit dem Sondierungsergebnis sehr zufrieden sein. Es handele sich um ein gutes Ergebnis das Antworten auf die eindeutigen Wähleraufträge aus der Bundestagswahl gebe, nämlich die Themen Entlastung der Bürger, Stärkung der Familie sowie Zuwanderung. Hierzu seien "exzellente Ergebnisse" erzielt worden.

"Wir tun alles dafür, dass diese große Koalition möglich ist", sagte Dobrindt. Er rate den Sozialdemokraten, das Papier noch einmal genau zu studieren und den Gesamtkompromiss als positives Zeichen für die Modernisierung Deutschlands zu sehen.

Seehofer lehnt Nachbesserungen ab

CSU-Chef Horst Seehofer wies derweil die Forderung von Teilen der SPD nach Nachbesserungen am Sondierungsergebnis kategorisch zurück. "Man kann jetzt nicht hinterher das alles wieder in Frage stellen", sagte er in München. Die Ergebnisse seien durch "harte, aber faire Verhandlungen" entstanden. Die Sondierungsergebnisse seien nun die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen. Er hoffe, dass SPD-Chef Martin Schulz beim Parteitag der Sozialdemokraten am Ende Erfolg haben werde. "Wir wollen die große Koalition", sagte Seehofer.

Ähnlich äußerte sich Unions-Fraktionschef Volker Kauder. "Was jetzt als Konsens auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, an dem gibt es nichts mehr zu rütteln", sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung.

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) schlug versöhnliche Töne an. Er sei von der SPD gar nicht genervt, denn es sei gelungen, "nach einer Woche intensiven Verhandelns, eine Vereinbarung zu schließen, die Substanz hat", sagte der geschäftsführende Finanzminister auf N24.

Altmaier gab sich überzeugt, dass der SPD-Sonderparteitag am Sonntag für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen stimmen werde. "Gestalten kann man nur in der Regierung. Das muss der Anspruch der SPD sein", meinte der Merkel-Vertraute. Er stellte sich klar gegen die Forderungen einzelner Spitzengenossen, das 28-seitige Kompromisspapier durch Nachverhandeln wieder in Frage zu stellen. "Das, was in dem Sondierungspapier drinsteht, darauf haben wir uns verständigt. Das setzen wir um", betonte Altmaier.

90 Prozent denkt an "Notgemeinschaft"

Die Deutschen schenken dem von CDU, CSU und SPD versprochenen Aufbruch durch eine Neuauflage der großen Koalition keinen Glauben. Aufbruch und Erneuerung verbinden damit dem neuen Trendbarometer von RTL und N-TV zufolge nur 8 Prozent. Die übergroße Mehrheit von 90 Prozent sieht ein neues schwarz-rotes Bündnis eher als "Notgemeinschaft", weil andere Koalitionen zurzeit nicht möglich seien.

Dementsprechend rechnen auch nur 16 Prozent damit, dass Union und Sozialdemokraten das Land künftig besser regieren werden als in den zurückliegenden vier Jahren.

Auch die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz verlieren an Beliebtheit. Merkel und Schulz büßen je drei Prozentpunkte ein. Während Merkel mit 60 Prozent Zustimmung noch immer die geschätzteste Politikerin in Deutschland ist, kommt der SPD-Chef mit 45 Prozent auf Rang sechs. Für Seehofer geht es vier Punkte auf nur noch 36 Prozent hinab, womit er auf den drittletzten Platz unter 15 Spitzenpolitikern landet.

