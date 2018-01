Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Players, get ready! ProSieben zeigt ab 27. Februar 2018 zum ersten Mal eine japanische Anime-Serie im Abendprogramm. Für die Premiere wählt der Sender mit "Sword Art Online" eines der weltweit erfolgreichsten Franchises der jüngeren Anime-Geschichte. Die Abenteuer des jungen Gamers Kirito in einer tödlichen, virtuellen Welt basieren auf den Jugendbüchern und Mangas des Japaners Reki Kawahara, der zu den meistgefeierten Autoren seines Fachs gehört ... ProSieben zeigt 25 Folgen von "Sword Art Online" ab Dienstag, 27. Februar 2018, um 23:15 Uhr in Doppelfolgen als Deutschland-Premiere.



Inhalt: In der nahen Zukunft sind Multiplayer-Online-Rollenspiele zu einem gesellschaftlichen Großereignis geworden. Der junge Gamer Kirito bereitet sich schon länger auf den Start des neuen Spiels SWORD ART ONLINE vor. Um in die virtuelle Welt eintauchen zu können, müssen die Spieler den neuartigen NerveGear benutzen: einen Helm, der sich direkt mit dem zentralen Nervensystem verbindet. Doch als sich Kirito als einer von 10.000 Gamern zum ersten Mal einloggt, muss er feststellen, dass es nur einen Weg aus dem Spiel gibt: Akihiko Kayaba, der geniale Erfinder des Games, verkündet den Spielern, dass sich ein jeder von ihnen durch sämtliche 100 Level kämpfen muss. Wenn er den NerveGear abnimmt oder im Spiel getötet wird, stirbt er auch im echten Leben ...



"Sword Art Online" (OT: "Sword Art Online") 25 Folgen der ersten Staffel Als Deutschland-Premiere Ab Dienstag, 27. Februar 2018, jeweils um 23:15 Uhr J 2012 Genre: Animation Regie: Tomohiko Ito u.a.



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Kira Mindermann



Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2