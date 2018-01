Frankfurt am Main - Der Höhenflug des Euro hält weiter an. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte am Montagvormittag bis auf 1,2288 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Der Euro war bereits am späten Freitagabend über die Marke von 1,22 Dollar gestiegen.

Zum Franken blieb der Euro am Montagmorgen oberhalb der Marke von 1,18 CHF. Zwischenzeitlich kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1820 CHF und damit so viel, wie seit Aufgabe des Mindestkurses im Januar 2015 nicht mehr. Am Montagmittag geht der Euro bei 1,1810 CHF um. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken dagegen ab. Er kostete zuletzt 0,9611 CHF nach 0,9666 CHF am Morgen.

"Politische Argumente nur das i-Tüpfelchen auf der Euro-Stärke"

Auslöser des jüngsten Euro-Anstiegs dürfte zunächst die Einigung der Spitzen von CDU, CSU und SPD gewesen sein, ihren Parteien die ...

